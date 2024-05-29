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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:55

Воду отключат в центре Ростова-на-Дону на сутки

Воду отключат в центре Ростова-на-Дону на сутки

29 мая 2024, 04:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в центральной части города пройдут отключения водоснабжения, которые будут действовать сутки, сообщили в Ростовводоканале.

Ограничения будут действовать с 08.30 30 мая до 08.00 31 мая. Это коснется улицы Нансена от проспекта Театрального до переулка Таманского.

Кроме того, воды не будет на Театральном от Текучева до Нансена. Причиной станут технические работы, связанные с подключением построенных водопроводных линий.

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Также эколог Милич объяснил, по какой причине происходит разрушение берега Цимлянского водохранилища.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водоснабжение#Технические работы#Отключение
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