Воду отключат в центре Ростова-на-Дону на сутки

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Ограничения будут действовать с 08.30 30 мая до 08.00 31 мая. Это коснется улицы Нансена от проспекта Театрального до переулка Таманского.
Кроме того, воды не будет на Театральном от Текучева до Нансена. Причиной станут технические работы, связанные с подключением построенных водопроводных линий.
Ранее эксперт рассказал, чем может быть опасен ил после ухода воды в Таганрогском заливе
До этого уровень воды в реке Дон упал до опасных отметок в регионе.
Также эколог Милич объяснил, по какой причине происходит разрушение берега Цимлянского водохранилища.