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Силовики пришли в департамент ЖКХ Ростова-на-Дону

Силовики нагрянули в департамент ЖКХ Ростова-на-Дону

30 мая 2024, 08:47
Фото: rostovgazeta.ru
Силовики пришли в департамент ЖКХ Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 30 мая, в здании Департамента ЖКХ города появились силовики, сообщает 1Rnd.

Издание со ссылкой на источник пишет, что эти мероприятия были не обысками, а выемкой документации. По некоторым данным, могли интересовать бумаги, которые связаны с организацией уборки донской столицы.

«Ранее в отношении генподрядчика мэрии завели уголовное дело за обналичку денег. Изъятые документы должны пролить свет на то, у кого была информация о финансовых аферах», — уточнило издание.

ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы в Таганроге
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Видео: тг канал «Че по Ростову "

Добавим, что официального подтверждения о том, что силовики пришли в департамент, нет. Сейчас вся информация уточняется.

Ранее ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы в Таганроге.

До этого ФСБ накрыла подпольный цех в донском регионе с сигаретами на 380 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Силовики#Обыск#Департамент ЖКХ
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