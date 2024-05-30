Силовики нагрянули в департамент ЖКХ Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Издание со ссылкой на источник пишет, что эти мероприятия были не обысками, а выемкой документации. По некоторым данным, могли интересовать бумаги, которые связаны с организацией уборки донской столицы.
«Ранее в отношении генподрядчика мэрии завели уголовное дело за обналичку денег. Изъятые документы должны пролить свет на то, у кого была информация о финансовых аферах», — уточнило издание.
Добавим, что официального подтверждения о том, что силовики пришли в департамент, нет. Сейчас вся информация уточняется.
Ранее ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы в Таганроге.
До этого ФСБ накрыла подпольный цех в донском регионе с сигаретами на 380 миллионов рублей.