Дату страшной жары назвали в Ростовской области

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В среду температура поднимется до +36°C, делая этот день самым жарким на текущей неделе.
Затем начнется снижение температуры: в четверг она достигнет +33°C. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 4 м/с.
С пятницы по воскресенье средняя температура достигнет +30°C. Жителей ожидает солнечная погода без дождей.
Ночью сохранится тепло, температура опустится до +20°C.
Добавим, что в начале следующей недели температура поднимется до +31 градуса. Синоптики обещают облачную погоду.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на донской регион.