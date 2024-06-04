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Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Очень сильная жара ожидается в Ростовской области с 5 июня

Дату страшной жары назвали в Ростовской области

4 июня 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney

Очень сильная жара ожидается в Ростовской области с 5 июня

В Ростовской области в среду, 5 июня, прогнозируют очень жаркую погоду, сообщили синоптики.

В среду температура поднимется до +36°C, делая этот день самым жарким на текущей неделе.

Затем начнется снижение температуры: в четверг она достигнет +33°C. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 4 м/с.

С пятницы по воскресенье средняя температура достигнет +30°C. Жителей ожидает солнечная погода без дождей.

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Ночью сохранится тепло, температура опустится до +20°C.

Добавим, что в начале следующей недели температура поднимется до +31 градуса. Синоптики обещают облачную погоду.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на донской регион.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Синоптики
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