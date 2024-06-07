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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Ростове журналистку оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

В Ростове журналистку оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

7 июня 2024, 14:52
Фото: 1MI
В Ростове журналистку оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики
Ворошиловский районный суд оштрафовал на одну тысячу рублей журналистку одного из федеральных СМИ из Ростова Марию Строителеву по статье за «пропаганду либо публичном демонстрировании символики экстремистской организации», сообщает издание «Южная служба новостей».

По данным СМИ, в Ростове оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики журналистку Марию Строитееву, которая долгое время была сторонницей запрещенной организации. Ее осудили за то, что она демонстрировала ее в своих социальных сетях.

Отмечается, что теперь такие нарушения не имеют срока давности. В мае 2024-го Конституционный суд России закрепил практику привлечения к административной ответственности за информацию, размещенную до признания ее запрещенной. Так, ответственность за публикации будет наступать в любом случае.

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Также сообщается, что осужденная журналистка в университете писала научные работы, посвященные деятельности запрещенной в РФ организации и ее лидера. Добавим, что официальной информации о приговоре от правоохранительных органов не поступало.

Ранее RostovGazeta писала, что силовики задержали в Ростовской области иностранцев за финансирование террористов.

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