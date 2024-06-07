В Ростове журналистку оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
По данным СМИ, в Ростове оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики журналистку Марию Строитееву, которая долгое время была сторонницей запрещенной организации. Ее осудили за то, что она демонстрировала ее в своих социальных сетях.
Отмечается, что теперь такие нарушения не имеют срока давности. В мае 2024-го Конституционный суд России закрепил практику привлечения к административной ответственности за информацию, размещенную до признания ее запрещенной. Так, ответственность за публикации будет наступать в любом случае.
Также сообщается, что осужденная журналистка в университете писала научные работы, посвященные деятельности запрещенной в РФ организации и ее лидера. Добавим, что официальной информации о приговоре от правоохранительных органов не поступало.
Ранее RostovGazeta писала, что силовики задержали в Ростовской области иностранцев за финансирование террористов.