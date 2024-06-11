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Мужчину расстреляли из перцового баллончика в электричке в Ростовской области

Мужчину атаковали перцовым баллончиком в электричке в Ростовской области

11 июня 2024, 07:54
Фото: wikimedia.org
Мужчину расстреляли из перцового баллончика в электричке в Ростовской области
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в человека из перцового баллончика, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на перроне станции Морская, где в электричке поссорились двое мужчин. Один из них распылил в лицо другому из аэрозольного баллончика.

В результате нападавшего задержали, им оказался 48-летний мужчина, который ранее был судим.

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«У фигуранта изъяли аэрозольный перцовый баллончик, снаряженный патронами в количестве двух штук, не относящийся к категории огнестрельного оружия», — уточнили в управлении.

По факту случившегося началось уголовное расследование, максимальное наказание составляет семь лет колонии.

Ранее стало известно, что жителя донского региона будут судить за расстрел троих человек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричка#Происшествия
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