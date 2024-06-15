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Азовское море в Ростовской области

Биолог Дудкин объяснил, как в Азовское море попал азиатский моллюск анадара

15 июня 2024, 16:02
Фото: rostovgazeta.ru
Азовское море в Ростовской области
Запасы азиатского моллюска анадары достигли в Азовском море промысловых масштабов, рассказал в интервью «КП — Ростов-на-Дону» биолог Сергей Дудкин.

Привычной зоной обитания моллюска анадара являются моря рядом с Китаем, Кореей и Японией. В азиатский странах он считается деликатесом и пользуется большой популярностью.

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В Ростовской области запасы этого моллюска уже достигли промыслового уровня. Биолог Сергей Дудкин разъясняет, что в южные регионы России моллюск попал через судоходство. Сначала его обнаружили в Черном море, откуда вместе с балластными водами он попал в Азовское.

Ученые отмечает, что распространению моллюска анадара по всему Азовскому морю способствовало осолонение водоема. Сейчас моллюск добрался даже до западной части Таганрогского залива.

Ранее эколог предупредил об осолонении дельты Дона в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Ростовские ученые
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