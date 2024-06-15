Биолог Дудкин объяснил, как в Азовское море попал азиатский моллюск анадара

В Ростовской области запасы этого моллюска уже достигли промыслового уровня. Биолог Сергей Дудкин разъясняет, что в южные регионы России моллюск попал через судоходство. Сначала его обнаружили в Черном море, откуда вместе с балластными водами он попал в Азовское.