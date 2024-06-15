Биолог Дудкин объяснил, как в Азовское море попал азиатский моллюск анадара

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Привычной зоной обитания моллюска анадара являются моря рядом с Китаем, Кореей и Японией. В азиатский странах он считается деликатесом и пользуется большой популярностью.
В Ростовской области запасы этого моллюска уже достигли промыслового уровня. Биолог Сергей Дудкин разъясняет, что в южные регионы России моллюск попал через судоходство. Сначала его обнаружили в Черном море, откуда вместе с балластными водами он попал в Азовское.
Ученые отмечает, что распространению моллюска анадара по всему Азовскому морю способствовало осолонение водоема. Сейчас моллюск добрался даже до западной части Таганрогского залива.
Ранее эколог предупредил об осолонении дельты Дона в Ростовской области.