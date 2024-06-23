Итоги недели: в Ростове очнулся раненный в голову террорист, а завод полыхал три дня

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В ночь на 18 июня в Азове произошла атака беспилотников. Обломки БПЛА повредили резервуар в нефтепродуктами, в результате чего начался сильный пожар на территории завода «Азовпродукт». На место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС. Более 200 спасателей и 49 единиц техники пытались ликвидировать возгорание.
Со временем огонь распростирался и произошла разгерметизация второго резервуара. Пожар значительно увеличился. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.
Огонь удалось потушить только на четвертые сутки. Лаборатория Роспотребнадзора делала регулярные замеры состояния воздуха во время сильного пожара. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили.
17 июня силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко по подозрению в коррупции.
Главу регионального УФНС задержали за дачу взятки при защите кандидатской работы. Мосиенко якобы перевел крупную денежную сумму ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому.
Суд принял решение ограничить свободу действий руководителю УФНС Ростовской области и отпустил его под подписку о невыезде. Ему запрещено переезжать или покидать донской регион. Помимо этого ему не разрешается общаться с другими участниками дела. Теперь Мосиенко должен являться в любой момент по вызовам следователя и в суд без опозданий.
В Ростове-на-Дону после попытки побега и захвата заложников ликвидировали шестерых заключенных СИЗО-1. Однако один из них смог выжить и попал в реанимацию. 28-летний Даниил Камнеев* находился в коме на протяжении нескольких дней. После того, как он пришел в себя, ему сделали трансплантацию черепа. Врачи вытащили пулю и осколки костей. Сообщается также, что мужчина пришел в себя и, как только он смог говорить, с ним провели первый опрос.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.