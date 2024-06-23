rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Главные новости Ростовской области с 17 по 23 июня

Итоги недели: в Ростове очнулся раненный в голову террорист, а завод полыхал три дня

23 июня 2024, 17:28
Фото: Шедеврум
Главные новости Ростовской области с 17 по 23 июня
В Азове после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами, который тушили три дня, тем временем силовики задержали руководителя УФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко, а в Ростове-на-Дону смог выжить один из террористов из СИЗО-1. Итоги недели от RostovGazeta.

Трехдневный пожар

В ночь на 18 июня в Азове произошла атака беспилотников. Обломки БПЛА повредили резервуар в нефтепродуктами, в результате чего начался сильный пожар на территории завода «Азовпродукт». На место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС. Более 200 спасателей и 49 единиц техники пытались ликвидировать возгорание.

Со временем огонь распростирался и произошла разгерметизация второго резервуара. Пожар значительно увеличился. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.

Огонь удалось потушить только на четвертые сутки. Лаборатория Роспотребнадзора делала регулярные замеры состояния воздуха во время сильного пожара. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили.

Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров
Узнать подробнее

Задержание Мосиенко

17 июня силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко по подозрению в коррупции.

Главу регионального УФНС задержали за дачу взятки при защите кандидатской работы. Мосиенко якобы перевел крупную денежную сумму ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому.

Суд принял решение ограничить свободу действий руководителю УФНС Ростовской области и отпустил его под подписку о невыезде. Ему запрещено переезжать или покидать донской регион. Помимо этого ему не разрешается общаться с другими участниками дела. Теперь Мосиенко должен являться в любой момент по вызовам следователя и в суд без опозданий.

Трепанацию черепа сделали выжившему террористу из СИЗО-1 Ростова
Узнать подробнее

Выживший террорист

В Ростове-на-Дону после попытки побега и захвата заложников ликвидировали шестерых заключенных СИЗО-1. Однако один из них смог выжить и попал в реанимацию. 28-летний Даниил Камнеев* находился в коме на протяжении нескольких дней. После того, как он пришел в себя, ему сделали трансплантацию черепа. Врачи вытащили пулю и осколки костей. Сообщается также, что мужчина пришел в себя и, как только он смог говорить, с ним провели первый опрос.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Читайте также:
В МЧС опровергли сбор средств для спасателей, тушащих нефтебазу в АзовеВ Азове проверили качество воздуха из-за горящих третьи сутки резервуаров с горючимИтоги недели: Ростовскую область атаковали 70 дронов, а СИЗО захватили террористы
#Регина Симакова#Ростовская область#Нефть#Коррупция#Терроризм#Террорист#Задержание#СИЗО в Ростове#Атака БПЛА#Крупный пожар#Нефтебаза#Нефтепродукты#Итоги#Происшествия#Итоги недели#Захват заложников
Подпишитесь
Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке
Сегодня, 16:15
На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград
Сегодня, 15:02
Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо
Сегодня, 13:47
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Сегодня, 11:32
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
Сегодня, 10:30