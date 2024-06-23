Итоги недели: в Ростове очнулся раненный в голову террорист, а завод полыхал три дня

В Ростове-на-Дону после попытки побега и захвата заложников ликвидировали шестерых заключенных СИЗО-1. Однако один из них смог выжить и попал в реанимацию. 28-летний Даниил Камнеев* находился в коме на протяжении нескольких дней. После того, как он пришел в себя, ему сделали трансплантацию черепа. Врачи вытащили пулю и осколки костей. Сообщается также, что мужчина пришел в себя и, как только он смог говорить, с ним провели первый опрос.