Дым видно за много километров: частный дом взорвался в Семикаракорске

Инцидент произошел в Ростовской области в Семикаракорске. В жилом доме по адресу Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровли двух соседних домов. Место возгорания окутано черным густым дымом. Огонь охватил 250 квадратных метров.