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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Семикаракорске произошел взрыв бытового газа

Дым видно за много километров: частный дом взорвался в Семикаракорске

26 июня 2024, 14:43
Фото: 86.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Семикаракорске произошел взрыв бытового газа

Частный дом взорвался в Семикаракорске 26 июня

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв бытового баллонного газа, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Инцидент произошел в Ростовской области в Семикаракорске. В жилом доме по адресу Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровли двух соседних домов. Место возгорания окутано черным густым дымом. Огонь охватил 250 квадратных метров.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. Тушением пожара занимаются 25 спасателей и 8 единиц спецтехники.

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В Семикаракорске произошел взрыв бытового газаВ Семикаракорске произошел взрыв бытового газа
В Семикаракорске произошел взрыв бытового газаВ Семикаракорске произошел взрыв бытового газа
В Семикаракорске произошел взрыв бытового газа
Фото: /t.me/rostovnews61

Отмечается, что есть пострадавшие. Один человек попал в больницу с ожогами.

Ранее пожар в поселке Мокрый Лог унес жизнь четырехлетнего ребенка. Мама не успела вытащить мальчика из огня.

До этого атака БПЛА вызвала мощный пожар на нефтебазе в Азове. Резервуары с топливом тушили больше трех дней.

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