Дым видно за много километров: частный дом взорвался в Семикаракорске

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Updated Сегодня, 14:45
Инцидент произошел в Ростовской области в Семикаракорске. В жилом доме по адресу Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровли двух соседних домов. Место возгорания окутано черным густым дымом. Огонь охватил 250 квадратных метров.
Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. Тушением пожара занимаются 25 спасателей и 8 единиц спецтехники.
Отмечается, что есть пострадавшие. Один человек попал в больницу с ожогами.
Ранее пожар в поселке Мокрый Лог унес жизнь четырехлетнего ребенка. Мама не успела вытащить мальчика из огня.
До этого атака БПЛА вызвала мощный пожар на нефтебазе в Азове. Резервуары с топливом тушили больше трех дней.