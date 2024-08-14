Аналитики рассказали о «революции зарплат» в России из-за СВО

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Эксперты отмечают рост числа вакансий на военных заводах. Из-за оттока кадров предприятиям не хватает сотрудников. Они не могут предложить такие же высокие зарплаты токарям, сварщикам, слесарям и так далее. Доход таких работников на военных предприятиях начинается от 200 тысяч рублей и выше. Гонка за кадрами приводит к тому, что средняя зарплата в некоторых городах выросла сразу на десять тысяч рублей в месяц.
Аналитики отмечают и другие символы «революции зарплат». Так, популярность набирают услуги нянь для кошек. Они могут зарабатывать около 40 тысяч рублей в месяц. При этом учителя с высшим образованием получают зарплату чуть ли не в два раза меньше. Выходит, что няни для кошек в экономическом плане важнее, чем педагоги для детей.
По прогнозам экспертов, увеличение зарплат в этом году стабилизируется на уровне 20%. Оно будет соответствовать уровню годовой инфляции в 7-9%. От этого роста выиграют обрабатывающая промышленность, строительство, IT, автотранспорт. Там работники могут рассчитывать на 20-процентное повышение зарплаты и даже выше.