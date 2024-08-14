Аналитики рассказали о «революции зарплат» в России из-за СВО

Аналитики отмечают и другие символы «революции зарплат». Так, популярность набирают услуги нянь для кошек. Они могут зарабатывать около 40 тысяч рублей в месяц. При этом учителя с высшим образованием получают зарплату чуть ли не в два раза меньше. Выходит, что няни для кошек в экономическом плане важнее, чем педагоги для детей.