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Аналитики рассказали о «революции зарплат» в России из-за СВО

Аналитики рассказали о «революции зарплат» в России из-за СВО

14 августа 2024, 10:48
Фото: 1MI
Аналитики рассказали о «революции зарплат» в России из-за СВО
Власти и бизнес с большим опасением следят за повышением зарплат, предрекая рост инфляции и сокращение рабочих мест, пишут «Новые известия».

Эксперты отмечают рост числа вакансий на военных заводах. Из-за оттока кадров предприятиям не хватает сотрудников. Они не могут предложить такие же высокие зарплаты токарям, сварщикам, слесарям и так далее. Доход таких работников на военных предприятиях начинается от 200 тысяч рублей и выше. Гонка за кадрами приводит к тому, что средняя зарплата в некоторых городах выросла сразу на десять тысяч рублей в месяц.

Аналитики отмечают и другие символы «революции зарплат». Так, популярность набирают услуги нянь для кошек. Они могут зарабатывать около 40 тысяч рублей в месяц. При этом учителя с высшим образованием получают зарплату чуть ли не в два раза меньше. Выходит, что няни для кошек в экономическом плане важнее, чем педагоги для детей.

популярность набирают услуги нянь для кошекпопулярность набирают услуги нянь для кошек
популярность набирают услуги нянь для кошек
Фото: Изображение Midjourney

По прогнозам экспертов, увеличение зарплат в этом году стабилизируется на уровне 20%. Оно будет соответствовать уровню годовой инфляции в 7-9%. От этого роста выиграют обрабатывающая промышленность, строительство, IT, автотранспорт. Там работники могут рассчитывать на 20-процентное повышение зарплаты и даже выше.

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Ранее стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты достигают 200 тысяч рублей.

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