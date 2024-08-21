Два ребенка погибли в страшной аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Происшествие случилось в ночь на среду, 21 августа, на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Водитель Suzuki не справилась с управлением, съехала на обочину и врезалась в препятствие.
В аварии погибли 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Сейчас на месте происшествия находятся полицейские, они устанавливают все обстоятельства.
По информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Надзорное ведомство взяло под контроль ход расследования.
Ранее в Ростовской области двое на мотоцикле на скорости врезались в грузовик.