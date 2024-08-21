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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Два ребенка погибли в страшной аварии в Ростовской области

Два ребенка погибли в страшной аварии в Ростовской области

21 августа 2024, 08:14
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Два ребенка погибли в страшной аварии в Ростовской области
В Ростовской области столкновение автомобиля с препятствием привело к гибели двух детей, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в ночь на среду, 21 августа, на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Водитель Suzuki не справилась с управлением, съехала на обочину и врезалась в препятствие.

В аварии погибли 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Сейчас на месте происшествия находятся полицейские, они устанавливают все обстоятельства.

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Два ребенка погибли в страшной аварии в Ростовской области
Видео: Госавтоинспекция Ростовской области

По информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Надзорное ведомство взяло под контроль ход расследования.

Ранее в Ростовской области двое на мотоцикле на скорости врезались в грузовик.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Происшествия
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