rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

В МЧС рассказали связано ли возгорание жилых домов с нефтебазой в Пролетарске

В МЧС рассказали, как связано возгорание жилых домов с нефтебазой в Пролетарске

23 августа 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
В МЧС рассказали связано ли возгорание жилых домов с нефтебазой в Пролетарске

В МЧС опровергли связь возгораний жилых домов и нефтебазы в Пролетарске

В Пролетарске огонь охватил частные дома. Сотрудники МЧС прокомментировали связь нового возгорания с пожаром на складах с топливом.

В Пролетарске Ростовской области загорелся сухой камыш в поле. Огонь быстро дошел до частных домов. Очевидцы говорят, что полыхает по меньшей мере пять жилых построек.

Сотрудники МЧС рассказали, что пожары в частном секторе и на нефтебазе никак не связаны. Это два разных очага возгорания, которые находятся друг от друга на расстоянии пяти километров. Огонь уже ликвидируют.

Угроза взрыва цистерн с керосином возникла на горящей нефтебазе в Пролетарске
Узнать подробнее

Ранее в Пролетарске загорелись резервуары с дизельным топливом. Огонь не могут потушить уже шестой день. Площадь возгорания составляет минимум 10 тысяч квадратных метров.

До этого один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в донском регионе.

Читайте также:
Рядом с горящей нефтебазой в Пролетарске вспыхнули камыши и домаЖители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазыТемно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске
#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Нефть#Огонь#Топливо#МЧС России#Возгорание#Дизельное топливо#Тушение#Происшествия#Пролетарск#Онлайн-репортаж: шестые сутки горит нефтебаза в Пролетарске
Подпишитесь
«Вернулся с того света»: почему семейные споры ростовчан считаются самыми сложными
Сегодня, 14:12
Дефект выявили на энергоблоке Ростовской АЭС
Сегодня, 14:43
Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС
Сегодня, 13:47
«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями
Сегодня, 12:41
Дверь была открыта: в Ростовской области депутат был найден мертвым в своей квартире
Сегодня, 11:27
Политолог рассказал, зачем Украина продолжает атаковать Ростовскую область
Сегодня, 15:01