В МЧС рассказали, как связано возгорание жилых домов с нефтебазой в Пролетарске

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В Пролетарске Ростовской области загорелся сухой камыш в поле. Огонь быстро дошел до частных домов. Очевидцы говорят, что полыхает по меньшей мере пять жилых построек.
Сотрудники МЧС рассказали, что пожары в частном секторе и на нефтебазе никак не связаны. Это два разных очага возгорания, которые находятся друг от друга на расстоянии пяти километров. Огонь уже ликвидируют.
Ранее в Пролетарске загорелись резервуары с дизельным топливом. Огонь не могут потушить уже шестой день. Площадь возгорания составляет минимум 10 тысяч квадратных метров.
До этого один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в донском регионе.