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Тушение

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Октябрь
Итоги пятницы: на Дону воюют с осами и дронами, а жителей Ростова признали богачами
11 октября, 16:16
В Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧС
7 октября, 16:40
Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен
6 октября, 18:37
Сентябрь
После атаки БПЛА в Ростовской области горят 20 гектаров леса
29 сентября, 08:07
Итоги недели: жителям Ростова показали военные трофеи, а вокруг полыхают пожары
15 сентября, 19:17
Голубев сообщил новую информацию о пожарах в Ростовской области
15 сентября, 17:45
Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу
15 сентября, 15:49
Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области
15 сентября, 14:32
В Ростовской области одновременно полыхают порядка 60 пожаров
15 сентября, 13:52
Густой дым накрыл Ростов-на-Дону из-за пожара в Аксае
15 сентября, 13:18
В Аксае полыхающий на складах со стройматериалами пожар перекинулся на дома
15 сентября, 12:49
Видимость снизилась на трассе в Ростовской области из-за сильного пожара
14 сентября, 13:01
Прокурор предложил освободить обвиняемых в пожаре на «Театралке» в Ростове
7 сентября, 07:59
Появилось видео страшного пожара в частном секторе Ростова у крупного ЖК
6 сентября, 19:45
В Ростовской области полыхают фуры, а вода уходит из Дона
6 сентября, 18:00
Под Каменском локализовали возгорание на полыхающей уже неделю нефтебазе
Спустя неделю пожарные локализовали огонь на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости.
4 сентября, 10:32
За сутки в Ростовской области зафиксировали больше сотни ландшафтных пожаров
В Ростовской области за сутки 2 сентября произошло 111 ландшафтных пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
2 сентября, 20:01
В Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?
2 сентября, 12:30
Страшный пожар в Ростовской области, уничтожающий постройки, попал на видео
1 сентября, 18:41
Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара
1 сентября, 18:04

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