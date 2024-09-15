Итоги недели: жителям Ростова показали военные трофеи, а вокруг полыхают пожары

Чиновника задержали еще в 2023 году в рамках прогремевшего дела о «полицейском ОПГ». Следствие выдвинуло предположение, что Тихонов мог способствовать деятельности ОПГ, так как в то время он возглавлял отдел развития нестационарной торговли в Управлении бытового обслуживания Ростова-на-Дону.