Итоги недели: жителям Ростова показали военные трофеи, а вокруг полыхают пожары

Posted 15 сентября, 19:17
Published 15 сентября, 19:17
Modified 15 сентября, 19:19
Updated 15 сентября, 19:19
14 сентября в Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники на парковочной зоне парка «Левобережный». На ней военные представили трофеи — бронетехнику и беспилотные летательные аппараты Украины, Канады, Швеции, США и других стран НАТО. На большинстве экспонатов даже заметны следы боев.
В день открытия выставки посмотреть на военные трофеи собрались несколько тысяч жителей и гостей Ростова-на-Дону, несмотря на запрет, введенный губернатором Ростовской области на организацию и проведение мероприятий численностью более 50 человек под открытым небом.
В правительстве Ростовской области заявили, что организаторы не планировали собирать на площадке единовременно более 50 человек.
«Предполагаемое количество указано в целом с учетом прохождения людей по площадке экспозиции за час», — объяснили власти.
13 сентября стало известно, что бывший глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Его отправят в колонию по обвинению в превышении полномочий и хищении имущества на сумму в 2,1 миллиона рублей.
Чиновника задержали еще в 2023 году в рамках прогремевшего дела о «полицейском ОПГ». Следствие выдвинуло предположение, что Тихонов мог способствовать деятельности ОПГ, так как в то время он возглавлял отдел развития нестационарной торговли в Управлении бытового обслуживания Ростова-на-Дону.
Суд не только приговорил его к заключению, но и обязал выплатить штраф в 500 тысяч рублей, а также Тихонову на 2,5 года запретили занимать должности на госслужбе.
Днем 15 сентября в Ростовской области полыхало сразу несколько десятков пожаров. Один из них начался в районе Аксайского моста. Загорелась сухая трава и камыш.
Из-за задымления произошло видимость на трассе снизилась до минимальных значений, что стало причиной массового ДТП, в котором погибла женщина.
Из-за сильного ветра пламя распространилось на камыш в районе левого берега реки Дон в Ростове. Пламя охватило более 1,5 тысячи квадратных метров и начало подбираться к дорогам, жилым зонам. В Аксайском районе пострадало 15 домов в садовом товариществе «Задонье». Власти города обещаются помощь погорельцам.
При этом Ростов окутал густой дым, а улицы засыпалопеплом. Ростовчане жаловались на невыносимый запах гари, а водители на низкую видимость на дорогах. На несколько часов Ростов-на-Дону погрузился в мрачный апокалипсис.
К настоящему моменту спасатели продолжают бороться с пожаром. Информации о погибших и пострадавших нет.