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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Ростовской области хотят запретить продажу алкоголя в сентябре

В Ростовской области хотят запретить продажу алкоголя в сентябре

10 сентября 2024, 14:29
Фото: Pxhere
В Ростовской области хотят запретить продажу алкоголя в сентябре
Общественники предложили ввести запрет на продажу алкоголя 11 сентября, сообщили в правительстве Ростовской области.

11 сентября отмечается День трезвости. Представители общественных организаций полагают, что в эту дату важно запретить торговать алкоголем.

Главный нарколог Ростовской области Елена Малышко заявила, что ситуация с алкоголизацией в регионе «стабильно улучшается». Область входит в 20 самых трезвых регионов России. Показатели алкоголизации в Ростовской области одни из самых низких по стране.

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Отметим, что запрет на продажу алкоголя в регионе действует в дни детских праздников. К ним относятся последние звонки, школьные линейки, День защиты детей и другие.

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