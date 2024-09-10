В Ростовской области хотят запретить продажу алкоголя в сентябре

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
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Updated Сегодня, 14:31
11 сентября отмечается День трезвости. Представители общественных организаций полагают, что в эту дату важно запретить торговать алкоголем.
Главный нарколог Ростовской области Елена Малышко заявила, что ситуация с алкоголизацией в регионе «стабильно улучшается». Область входит в 20 самых трезвых регионов России. Показатели алкоголизации в Ростовской области одни из самых низких по стране.
Отметим, что запрет на продажу алкоголя в регионе действует в дни детских праздников. К ним относятся последние звонки, школьные линейки, День защиты детей и другие.