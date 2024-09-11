От игромании в Ростовской области страдают 7-летние дети

Posted 11 сентября, 13:30
Published 11 сентября, 13:30
Modified 11 сентября, 13:32
Updated 11 сентября, 13:32
По словам эксперта, из-за стремительной цифровизации меняется спектр проблем детей и подростков. Так, дети в возрасте семи-восьми лет могут не уметь писать, читать и считать, но уже страдают от игромании.
«Молодеют» и другие проблемы школьников. Так, уже с восьми лет детей ловят на бродяжничестве и воровстве. С начальных классов появляется проблема буллинга и травли.
Глава Центра трудных подростков назвала одной из главных причин негативных тенденций равнодушие родителей к детям. Семья уделяет недостаточно внимания школьникам, из-за чего те уходят в наркоманию, алкоголизм, селфхарм и деструктивные отношения.
Также на пресс-конференции рассказали, что каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником.