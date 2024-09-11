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Posted 11 сентября, 13:30

Published 11 сентября, 13:30

Modified 11 сентября, 13:32

Updated 11 сентября, 13:32

От игромании в Ростовской области страдают дети в семь лет

От игромании в Ростовской области страдают 7-летние дети

11 сентября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
От игромании в Ростовской области страдают дети в семь лет
Первоклассники в Ростовской области не умеют писать и читать, но уже страдают зависимостью от гаджетов, рассказала на пресс-конференции глава Центра трудных подростков Анна Хоботова.

По словам эксперта, из-за стремительной цифровизации меняется спектр проблем детей и подростков. Так, дети в возрасте семи-восьми лет могут не уметь писать, читать и считать, но уже страдают от игромании.

«Молодеют» и другие проблемы школьников. Так, уже с восьми лет детей ловят на бродяжничестве и воровстве. С начальных классов появляется проблема буллинга и травли.

Глава Центра трудных подростков назвала одной из главных причин негативных тенденций равнодушие родителей к детям. Семья уделяет недостаточно внимания школьникам, из-за чего те уходят в наркоманию, алкоголизм, селфхарм и деструктивные отношения.

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Также на пресс-конференции рассказали, что каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником.Также на пресс-конференции рассказали, что каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником.
Фото: rostovgazeta.ru. Также на пресс-конференции рассказали, что каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником.

Также на пресс-конференции рассказали, что каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником.

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