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Posted 25 сентября, 09:05

Published 25 сентября, 09:05

Modified 25 сентября, 09:07

Updated 25 сентября, 09:07

Стало известно, за что могли задержать замминистра спорта Ростовской области

Стало известно, за что могли задержать замминистра спорта Ростовской области

25 сентября 2024, 09:05
Фото: Минспорт Ростовской области
Стало известно, за что могли задержать замминистра спорта Ростовской области

Обыски прошли дома и на рабочем месте у замминистра спорта Ростовской области

Силовики задержали заместителя министра спорта и физкультуры Ростовской области Светлану Гадарову, пишет 1рнд со ссылкой на свои источники.

Задержание могло произойти ещё 23 сентября в порядке, описанном в статье 92 УПК РФ. Это значит, что замминистра спорта региона Светлана Гадарова либо попалась с поличным, либо против неё дал показания другой участник дела. Также силовики могли найти следы преступления, указывающие на чиновницу.

Замминистра спорта Ростовской области задержана по подозрению в коррупции
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По предварительным данным, Гадарова замешана в коррупционном преступлении. У неё дома и на рабочем месте прошли обыски.

В министерстве спорта Ростовской области задержание сотрудницы никак не комментировали. Официальными подробностями расследования не делились и в СК.

Ещё в апреле областная прокуратура указывала, что чиновники в Минспорте Ростовской области скрывали доходы. Это могло быть связано с коррупционными махинациями.

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