Стало известно, за что могли задержать замминистра спорта Ростовской области

Posted 25 сентября, 09:05
Published 25 сентября, 09:05
Modified 25 сентября, 09:07
Updated 25 сентября, 09:07
Задержание могло произойти ещё 23 сентября в порядке, описанном в статье 92 УПК РФ. Это значит, что замминистра спорта региона Светлана Гадарова либо попалась с поличным, либо против неё дал показания другой участник дела. Также силовики могли найти следы преступления, указывающие на чиновницу.
По предварительным данным, Гадарова замешана в коррупционном преступлении. У неё дома и на рабочем месте прошли обыски.
В министерстве спорта Ростовской области задержание сотрудницы никак не комментировали. Официальными подробностями расследования не делились и в СК.
Ещё в апреле областная прокуратура указывала, что чиновники в Минспорте Ростовской области скрывали доходы. Это могло быть связано с коррупционными махинациями.