Стало известно, за что могли задержать замминистра спорта Ростовской области

Задержание могло произойти ещё 23 сентября в порядке, описанном в статье 92 УПК РФ. Это значит, что замминистра спорта региона Светлана Гадарова либо попалась с поличным, либо против неё дал показания другой участник дела. Также силовики могли найти следы преступления, указывающие на чиновницу.