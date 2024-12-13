Минобороны России заявило о попытке террористической атаки на Ростовскую область

К утру следующего дня число уничтоженных летательных аппаратов в Ростовской области выросло до девяти. Ранним утром сбили еще три штуки. Также атаку отразили в Липецкой области (один беспилотник), Курской (пять), Белгородской и Владимирской областях (по четыре беспилотника).