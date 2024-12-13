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Posted 13 декабря, 06:31

Published 13 декабря, 06:31

Modified 13 декабря, 06:33

Updated 13 декабря, 06:33

Минобороны России заявило о попытке террористической атаки на Ростовскую область

Минобороны России заявило о попытке террористической атаки на Ростовскую область

13 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI. Минобороны России заявило о попытке террористической атаки на Ростовскую область
Ростовская область отразила террористическую атаку в ночь на 13 декабря. Об этом сообщает Минобороны России.

Накануне вечером, 12 декабря, силами ПВО удалось уничтожить шесть беспилотников, перехваченных над донским регионом. В это же время в Белгородской области сбили четыре БПЛА.

К утру следующего дня число уничтоженных летательных аппаратов в Ростовской области выросло до девяти. Ранним утром сбили еще три штуки. Также атаку отразили в Липецкой области (один беспилотник), Курской (пять), Белгородской и Владимирской областях (по четыре беспилотника).

Попытку террористической атаки при помощи БПЛА пресекли в Ростовской области
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— Это все круто, молодцы! Но почему нет предупреждения об опасности? — спрашивают подписчики в комментариях главы региона Юрия Слюсаря.
— В Ростове на углу Стачки/Зорге в домах (при закрытых окнах) вообще не слышно сирен оповещения системы безопасности, — добавляют горожане. — Только на улице еле-еле различимый звук сирены, который заглушает поток проезжающих машин. Надо исправлять ситуацию — сирену должно быть слышно, а не просто проверять, что она в рабочем состоянии.
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