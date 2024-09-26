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Фундамент

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2024
Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей
Более 160 миллионов рублей потребуется, чтобы спасти «падающий» девятиэтажный жилой дом на Западном в Ростове, сообщает глава администрации Ростова.
26 сентября, 18:21
В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка
21 февраля, 08:18
В Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова. Он аварийный 8 лет
16 февраля, 07:12
В Ростове фасад «Дома с ангелами» обрушился на машину
13 февраля, 04:40
СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове
В Ростове проведут проверку из-за аварийного состояния дома в центре города, об этом сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
7 февраля, 08:16
В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома
В Ростове жильцы дореволюционного дома пожаловались на провисающие деревянные перекрытия, об этом сообщили донские СМИ.
29 января, 15:11
«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове
Урбанист Артемий Зайцев сообщил корреспонденту RostovGazeta основную причину, которая привела к обрушению дома на Нариманова в Ростове. Это плохой фундамент.
29 января, 08:52
Тысячи жителей Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора
26 января, 07:09
2023
Сиротам в Ростовской области дали квартиры в доме без фундамента
1 ноября 2023, 11:57
Потолок рухнул в новом зале спортивной гимнастики в Шахтах днем 29 июля
30 июля 2023, 14:43

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