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Мясная продукция

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Апрель
Бизнесмен из 3 кг курицы «сделал» три тонны продукции в Ростовской области
В Ростовской области выявили нарушения при производстве мясной продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
16 апреля, 13:06
Март
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
28 марта, 15:40
Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить при покупке мяса
Где в Ростовской области можно купить самое недорогое мясо выяснили в редакции RostovGazeta.
17 марта, 15:18
Декабрь 2023
В Ростове-на-Дону сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы
В Ростове-на-Дону уничтожили крупную партию сыра и мяса, которую изъяли на одном из рынков, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
18 декабря 2023, 08:13
Октябрь 2023
В курице из Ростовской области нашли препарат, вызывающий сильную аллергию
Компанию «Ростовский бройлер» привлекли к административной ответственности за выпуск мясной продукции с нарушением, говорится в материалах арбитражного суда.
3 октября 2023, 18:42
Сентябрь 2023
Жители Ростовской области столкнулись с облавами силовиков и скачком цен на мясо
20 сентября 2023, 14:22
Презервативы подорожали на 245% в Ростовской области
19 сентября 2023, 14:54
Россельхознадзор выявил нарушения на 80% птицефабрик Ростовской области
В Ростовской области ветеринарными правилами пренебрегают 80% птицефабрик, об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
14 сентября 2023, 14:03
Август 2023
В Ростовской области растут цены на мясо, а дончан могут привлечь к защите региона
В Ростовской области вновь растут цены на мясо, дончан могут задействовать в защите границ, а в Батайске женщина скончалась, попав под поезд.
26 августа 2023, 16:50
В Ростовской области растут цены на мясо, пока в Ростове эвакуируют вокзалы
В Ростовской области предупредили о росте цен на мясо, пока в Ростове трамваи сходят с рельсов и эвакуируют автовокзал два раза за день.
17 августа 2023, 14:16
Июль 2023
Магазин «Мир индейки» загорелся у Центрального рынка в Ростове-на-Дону 18 июля
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка загорелся мясной магазин, сообщили местные жители в соцсетях.
18 июля 2023, 11:02

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