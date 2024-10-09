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Паразиты

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2024
Корпус ростовского противочумного института займет 17 тысяч квадратных метров
9 октября, 12:57
«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями
23 августа, 12:41
Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей
14 августа, 17:32
Ростовской области массово расплодились патогенные клещи
24 июля, 15:59
Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами
Жительница Ростова-на-Дону приобрела горбушу в популярном сетевом магазине правильного питания. Придя домой она обнаружила, что в рыбе есть глисты, сообщает паблик «Это Ростов, детка!».
23 мая, 09:00
В Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей
В РостГМУ у жительницы Луганска хирурги обнаружили более 50% пораженных эхинококкозом тканей печени, сообщает пресс-служба университета.
3 мая, 14:20
Ростовчанке в магазине продали рыбу с паразитами
Жительница Ростова написала пост в социальных сетях, в котором рассказала, что 1 мая купила рыбу, а она оказалась с гельминтами, сообщает DonDay.
2 мая, 06:56
2023
Эксперт Махмудов рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове
26 декабря 2023, 04:08
Названа неочевидная польза орехов
8 ноября 2023, 17:08
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в реке Темерник во время проверки обнаружили холероподобную микрофлору, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
6 июля 2023, 15:11
Большие запасы креветок обнаружили в Таганрогском заливе
При исследовании Таганрогского залива и прибрежных районов моря зафиксировали хорошие уловы креветок, сообщает Азово-черноморский ФИЛИАЛ ФГБНУ ВНИРО
6 июля 2023, 12:31

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