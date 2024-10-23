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2024
Предприятие в Ростовской области выпускало свиные котлеты из неожиданных ингредиентов
Свиные котлеты, которые производили на предприятии в Ростовской области, оказались лишь наполовину из свинины. О нарушении 23 октября сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
23 октября, 19:01
Эксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло пропадет с полок в Ростове
23 октября, 07:29
Как хранить картошку, чтобы она не сгнила до весны
Секреты свежего урожая при хранении картофеля в подвале и квартире рассказали блогеры. Подборку лучших предложений по сохранности корнеплода собрал Newia.ru.
25 сентября, 11:17
Консервный завод выставили на продажу в Ростовской области за 49 млн рублей
В Ростовской области продают действующий консервный завод в Красном Сулине, за предприятие хотят выручить 49 миллионов рублей, следует из объявления на сайте объявлений о продаже бизнеса и недвижимости.
10 сентября, 11:56
В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников
В Ростовской области планируют запустить завод по производству беспилотников в текущем году, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев в ходе пресс-конференции 8 февраля.
8 февраля, 12:48
Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области за весь 2023 год изъяли из оборота более трех тонн овощей и корнеплодов, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.
7 февраля, 09:53
В магазинах в Ростовской области нашли дешевые «фантомные» яйца вместо турецких
9 января, 11:29
2023
В Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц
27 декабря 2023, 09:42
140 километров за 20 минут: в Ростовской области фирмы освоили телепортацию
В Ростовской области несколько предприятий «поймали» на перемещении своей продукции за нелогичный период времени, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.
28 ноября 2023, 13:56
В Ростовской области стало больше трудоустроенных заключенных
2 ноября 2023, 09:13
В Таганроге студентов техникума кормили маслом с кислотой
Краснодарское предприятие поставляло в социальные учреждения Ростовской области масло с сорбиновой кислотой, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.
16 октября 2023, 13:34
На Украине заявили о конфискации продукции «Роствертола» на сумму $5,5 млн
4 октября 2023, 04:50
Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса
В Ростовской области один из предпринимателей продлил срок годности своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
22 сентября 2023, 10:53
Дорогу в Ростовской области засыпало мертвыми курицами
В Ростовской области после автоаварии на дороге оказались куриные полуфабрикаты, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
25 августа 2023, 08:18
Мясо может подорожать в Ростовской области с сентября 2023 года
В России, в том числе Ростовской области, в сентябре этого года может вырасти в цене продукция из мяса индейки, пишут СМИ.
8 августа 2023, 07:49

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