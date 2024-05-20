Штурм наримановцев в Ростове

В конце января обрушилась часть пятиэтажного общежития на Нариманова. Жильцы были вынуждены спешно покинуть свои квартиры. Владельцы жилья говорили, что не могут забрать из дома свою дорогую технику и личные вещи, в том числе семейные фотографии и медали ветеранов. Прошло почти 4 месяца, люди так и не получили выплаты и забрать свои вещи жильцам так и не разрешили. Поэтому 20 мая наримановцы решили пойти на штурм.