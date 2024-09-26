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Стачки

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Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей
Более 160 миллионов рублей потребуется, чтобы спасти «падающий» девятиэтажный жилой дом на Западном в Ростове, сообщает глава администрации Ростова.
26 сентября, 18:21
Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове
ДТП с пассажирским автобусом № 34 стало причиной большого затора на Западном в Ростове, актуальная информация о пробках по проспекту Стачки появилась на платформе «Яндекс. Карты» утром 16 сентября.
16 сентября, 10:06
Движение перекроют на мосту на Стачки в Ростове-на-Дону. Ждать ли пробок?
В Ростове-на-Дону по ночам будут ограничивать движение на мосту по проспекту Стачки из-за ремонта, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
25 июля, 10:19
В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки
В Ростове-на-Дону с 8 июня введут ограничения для водителей на проспекте Стачки. Теперь там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, говорится в сообщении горадминистрации.
5 июня, 05:25
Власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки
17 мая, 10:02
Автобус загорелся на въезде на проспект Стачки в Ростове
30 марта, 13:06
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября
29 марта, 08:03
Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
21 марта, 13:15
2023
«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали оформленный в желто-синих тонах мост Стачки, обсуждение началось в соцсетях.
18 декабря 2023, 13:56
Схема движения автобусов №55 изменится в Ростове с 8 ноября
8 ноября 2023, 05:39
В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали два мальчика 2 июля
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в региональном УГИБДД.
3 июля 2023, 04:42

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