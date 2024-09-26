В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки

В Ростове-на-Дону с 8 июня введут ограничения для водителей на проспекте Стачки. Теперь там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, говорится в сообщении горадминистрации.