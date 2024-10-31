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Свидетели

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2024
Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
31 октября, 06:36
Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону
31 октября, 04:50
Повалил дым: в лобовом ДТП на Западном в Ростове разбились две легковушки
Лобовое ДТП случилось на Западном в Ростове вечером 25 октября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
25 октября, 19:45
Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова
Водитель разбил легковушку, врезавшись в стену дома в центре Ростова, сообщают очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 08:06
В Ростовской области допрашивают учителей из-за гибели ребенка на физкультуре
Следком в Донецке проверяет ситуацию с трагической гибелью 12-летнего мальчика во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города, сообщили в ведомстве.
24 апреля, 15:53
2023
В Ростовской области ищут водителя, сбившего подростка в Новошахтинске
9 декабря 2023, 11:19
Подвозил до банкомата: в Ростовской области судят инспектора ДПС из банды вымогателей
8 декабря 2023, 09:53
Почти 40 свидетелей могут допросить по делу экс-главы донского Минздрава Быковской
По уголовному делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской планируется допросить около 40 свидетелей, сообщают СМИ.
2 августа 2023, 12:22
В Ростове на суде при опросах свидетелей боевику батальона «Азов»* стало плохо
В Ростове-на-Дону один из подсудимых по делу боевиков запрещенного в России нацбатальона «Азов» пожаловался на плохое самочувствие, дело рассматривает Южный окружной военный суд.
20 июля 2023, 04:50
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону задержали иностранца, который на улице убил своего родственника. Как это произошло и что грозит подозреваемому, в материале RostovGazeta.
19 июля 2023, 09:44
В Ростове среди бела дня мигрант до смерти забил своего родственника 16 июля
В Ростове-на-Дону предъявили обвинение мужчине за убийство родственника, сообщили в региональном УСКР.
18 июля 2023, 09:15

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