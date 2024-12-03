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Вылов рыбы

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2024
Жители Ростовской области наловили редкой рыбы на 3,5 млн рублей
3 декабря, 10:11
Житель Ростовской области выловил за раз 400 рыбин плотвы
18 ноября, 14:23
Жители Ростова наловили рыбы и узнали, что она стоит больше 7 миллионов рублей
В Ростовской области браконьеры выловили рыбы на 7,5 миллиона рублей, сообщает «Блокнот Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональное УФСБ.
10 сентября, 05:10
Промышленный вылов шемаи в Ростовской области может начаться в 2025 году
В Ростовской области могут начать промысел шемаи уже в следующем году. Рыбу выводят из Красной книги, сообщает РБК ТВ Юг с отсылкой на регионального минсельхоза Константина Рачаловского.
25 июня, 08:39
В Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков
В Ростовской области с 14 и 15 июня сняли запрет на вылов рыбца и раков. Однако некоторые ограничения продолжают действовать, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
16 июня, 12:41
Ростовские ученые назвали главные места обитания раков
Экспедицию по изучение популяции раков и среды их обитания совершили ростовские ученые, сообщается на сайте ФГБНУ ВНИРО.
11 мая, 08:05
Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской
Преимущество вкусовых качеств донской сельди над морской, раскрыл доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин.
5 мая, 06:52
Запрет на вылов рыбы введут в Ростовской области с 1 апреля
29 марта, 12:06
Жители Ростовской области ошеломили полицию своим уловом
В Ростовской области сотрудники полиции задержали браконьеров за незаконный вылов рыбы в Цимлянском водохранилище, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
26 марта, 18:01
Рыбные уловы резко выросли в Азовском море
В Азово-Черноморском бассейне увеличились объемы улова хамсы, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ ВНИРО.
14 февраля, 09:59
Два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей
В Ростовской области задержали рыбаков, которые незаконно выловили рыбу общей стоимостью около одного миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
10 февраля, 11:48
2023
В Ростовской области заявили о рекордном вылове сельди в Азовском море
Эксперты Азово-Черноморского филиала ВНИРО объявили, что вылов сельди в Азовском море достиг рекордных показателей, об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
1 мая 2023, 11:44

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