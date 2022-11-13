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В Ростовской области на предстоящей неделе ожидается снегопад

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI

На предстоящей неделе в четверг в Ростовской области ожидается снегопад

Новая рабочая неделя в Ростовской области принесет похолодание и снегопады, сообщили в Гидрометцентре.
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Уже со вторника 14 ноября в регионе резко похолодает, ночная температура воздуха опустится до -7 градусов. Днем будет +1...+6 градусов. 

С 17 ноября в Ростовскую область придут осадки в виде дождя с мокрым снегом, выпадение снега в четверг и пятницу возможно в северных районах региона.

В Ростове же дождь с мокрым снегом возможен на выходных. 19 ноября днем будет не выше 0 градусов, что и приведет к  выпадению снега и образованию гололеда на дорогах.

Напомним, 13 ноября в Ростовской области резко усилится ветер, порывы которого будут достигать 72 метров в час.

 

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