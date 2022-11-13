Уже со вторника 14 ноября в регионе резко похолодает, ночная температура воздуха опустится до -7 градусов. Днем будет +1...+6 градусов.
С 17 ноября в Ростовскую область придут осадки в виде дождя с мокрым снегом, выпадение снега в четверг и пятницу возможно в северных районах региона.
В Ростове же дождь с мокрым снегом возможен на выходных. 19 ноября днем будет не выше 0 градусов, что и приведет к выпадению снега и образованию гололеда на дорогах.
Напомним, 13 ноября в Ростовской области резко усилится ветер, порывы которого будут достигать 72 метров в час.