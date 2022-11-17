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Врачи горбольницы №6 в Ростове удалили пациенту 15-сантиметровую опухоль надпочечника

Сегодня, 16:48
Фото: pxhere.com
Медики в городской больнице №6 в Ростове-на-Дону спасли пациента с огромной опухолью надпочечника, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам Логвиненко, в медучреждение молодой пациент поступил по «скорой» с гипертоническим кризом - цифры давления превышали 240/120 миллиметров ртутного столба.

В ходе проведенных обследований у парня обнаружили абсцедирующую гормонально-активную опухоль левого надпочечника. Сложность оперативного вмешательства состояла в том, что подобные опухоли оказывают  непосредственное влияние на сердечно-сосудистую систему. Тяжесть состояния парня значительно осложняла проведение наркоза. 

 

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Кроме того, врачи отметили, что локализация опухоли, ее размер, наличие близкого расположения крупных магистральных сосудов и выраженного воспаления давали крайне высокий риск кровопотери.

Но команда хирургов во главе с Акопом Погосяном поняла, что медлить нельзя, решилась на оперативное вмешательство и справилась с задачей успешно!

После операции состояние ростовчанина стабилизировалось. Показатели давления нормализовались.

Ранее стало известно, что в Ростовской области для лечения ребенка, страдающего от ДЦП и сиалореи, впервые использовали ботулотоксин.

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