По словам Логвиненко, в медучреждение молодой пациент поступил по «скорой» с гипертоническим кризом - цифры давления превышали 240/120 миллиметров ртутного столба.
В ходе проведенных обследований у парня обнаружили абсцедирующую гормонально-активную опухоль левого надпочечника. Сложность оперативного вмешательства состояла в том, что подобные опухоли оказывают непосредственное влияние на сердечно-сосудистую систему. Тяжесть состояния парня значительно осложняла проведение наркоза.
Кроме того, врачи отметили, что локализация опухоли, ее размер, наличие близкого расположения крупных магистральных сосудов и выраженного воспаления давали крайне высокий риск кровопотери.
Но команда хирургов во главе с Акопом Погосяном поняла, что медлить нельзя, решилась на оперативное вмешательство и справилась с задачей успешно!
После операции состояние ростовчанина стабилизировалось. Показатели давления нормализовались.
Ранее стало известно, что в Ростовской области для лечения ребенка, страдающего от ДЦП и сиалореи, впервые использовали ботулотоксин.