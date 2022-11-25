Напомним, что с появлением в прошлом году закона о «гаражной амнистии» ростовчане жаловались, что узаконить капитальные гаражи оказалось практически невозможно.
В этом году губернатор региона предложил ввести поправки для упрощенного оформления гаражей. Теперь эту инициативу рассмотрят местные депутаты.
Однако эксперты считают, что индивидуальные гаражи, возведенные еще в советские годы во дворах Ростова, отнимают место и портят вид дворов. Усугубляет ситуацию и тот факт, что надписи и рисунки на них никто не закрашивает.
«Но и просто автомобиль без гаража занимает место. Нередки случаи, когда дети играют и повреждают чужую машину», - отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист делится мнением, что идеальным решением могут стать закрытые паркинги для машин, которые позволят освободить двор для детей.