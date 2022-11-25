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Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове

Сегодня, 07:37
Фото: rostov-gorod.ru
Как заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Индивидуальные гаражи в общем дворе отнимают место и портят вид дворов, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что с появлением в прошлом году закона о «гаражной амнистии» ростовчане жаловались, что узаконить капитальные гаражи оказалось практически невозможно.

В этом году губернатор региона предложил ввести поправки для упрощенного оформления гаражей. Теперь эту инициативу рассмотрят местные депутаты.

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Однако эксперты считают, что индивидуальные гаражи, возведенные еще в советские годы во дворах Ростова, отнимают место и портят вид дворов. Усугубляет ситуацию и тот факт, что надписи и рисунки на них никто не закрашивает.

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«Но и просто автомобиль без гаража занимает место. Нередки случаи, когда дети играют и повреждают чужую машину», - отмечает Артемий Зайцев.

Урбанист делится мнением, что идеальным решением могут стать закрытые паркинги для машин, которые позволят освободить двор для детей.

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