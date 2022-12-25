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Киевские власти заявили, что надеются вернуть Крым в 2023 году

Сегодня, 11:05
Фото: structure.mil.ru
В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что хотят вернуть Крымский полуостров под контроль Украины в 2023 году, подробностями поделился портал «Новые известия».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Киев уверен в победе в конфликте в зоне СВО и рассчитывает вернуть Крым в состав собственных территорий, несмотря на результаты референдума 2014 года.   

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть территорию», — приводит цитату Ермака издание. 

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Напомним, недавно аналитики и политики выдвинули версию, что основной целью Украины и недружественных стран может быть распад России на несколько отдельных государств. 

Ранее в Госдуме рассказали, какие наказания будут действовать за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. 

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