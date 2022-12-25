Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Киев уверен в победе в конфликте в зоне СВО и рассчитывает вернуть Крым в состав собственных территорий, несмотря на результаты референдума 2014 года.
«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть территорию», — приводит цитату Ермака издание.
Напомним, недавно аналитики и политики выдвинули версию, что основной целью Украины и недружественных стран может быть распад России на несколько отдельных государств.
Ранее в Госдуме рассказали, какие наказания будут действовать за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.