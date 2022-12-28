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Власти Ростовской области создали оперативные резервы на случай осложнения обстановки

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
В Ростовской области созданы оперативные резервы на случай осложнения обстановки
Силовики в Ростовской области подготовили оперативные резервы на случай осложнения обстановки, сообщается на сайте правительства региона.

Органы правопорядка в Ростовской области перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Также они подготовили оперативные резервы, которые могут потребоваться в случае осложнения обстановки.

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Какое именно количество сотрудников правопорядка составляют резерв, не уточняется. Однако известно, что дежурить на Новый год в Ростовской области будут 3,5 тысячи полицейских, росгвардейцев и дружинников. На дорогах следить за порядком будут порядка 150 нарядов ДПС.

Ранее юрист Габович предупредил ростовчан о массовых новогодних мошенничествах.

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