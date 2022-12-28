Органы правопорядка в Ростовской области перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Также они подготовили оперативные резервы, которые могут потребоваться в случае осложнения обстановки.
Какое именно количество сотрудников правопорядка составляют резерв, не уточняется. Однако известно, что дежурить на Новый год в Ростовской области будут 3,5 тысячи полицейских, росгвардейцев и дружинников. На дорогах следить за порядком будут порядка 150 нарядов ДПС.
Ранее юрист Габович предупредил ростовчан о массовых новогодних мошенничествах.