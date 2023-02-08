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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Carlsberg group хочет продать свое производство в Ростовской области к середине года

8 февраля 2023, 14:22
Фото: pеxеls.cоm
Carlsberg group хочет продать свое производство в Ростовской области к середине года
Владелец ростовского пивного завода хочет продать свое производство в Ростовской области к середине 2023 года, сообщают СМИ.

По информации «Город N», заявившая о своем уходе с рынка России датская Carlsberg group планирует продать свой пивоваренный завод «Южная Заря 1974» в Ростовской области. Сделать это компания хочет уже к середине 2023 года.

Уточняется, что речь идет о продаже всего российского бизнеса Carlsberg group, среди них, помимо ростовского завода, еще семь других предприятий на территории страны.

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Об уходе Carlsberg из России стало известно еще в марте 2022 года. Продажа пивных напитков этой марки в стране прекратится. Возвращаться в Россию бренд не намерен.

Ранее RostovGazeta рассказала, как санкции и уход западных брендов повлияли на российский бизнес.

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#Алина Заярная#Бизнес#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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