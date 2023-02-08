Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По информации «Город N», заявившая о своем уходе с рынка России датская Carlsberg group планирует продать свой пивоваренный завод «Южная Заря 1974» в Ростовской области. Сделать это компания хочет уже к середине 2023 года.
Уточняется, что речь идет о продаже всего российского бизнеса Carlsberg group, среди них, помимо ростовского завода, еще семь других предприятий на территории страны.
Об уходе Carlsberg из России стало известно еще в марте 2022 года. Продажа пивных напитков этой марки в стране прекратится. Возвращаться в Россию бренд не намерен.
Ранее RostovGazeta рассказала, как санкции и уход западных брендов повлияли на российский бизнес.