В Таганроге из-за уехавших из России семей больше детей стало учиться в первую смену

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Портал «Ёрш.Таганрог» объявил, что в настоящий момент примерно треть таганрогских школьников учатся во вторую смену — это почти 7,6 тысячи детей из более 21 тысячи учащихся в школах Таганрога.
Замглавы администрации Таганрога Ирина Голубева рассказала, что в 2023 году в городе наметилась положительная динамика перевода образовательных учреждений в односменный режим работы. Сейчас в городе в две смены учатся 23 школы.
Ирина Голубева отметила, что причиной увеличения количества мест в школах стали семьи таганрогских релокантов, которые покинули Россию и перевели детей на семейное обучение. По данным начальника управления образования города Ольги Морозовой, на семейное обучение перевели 228 детей, большая часть заявлений поступила от родителей, которые покинули Россию.
«Такой отток детей из школ позволил некоторым образовательным учреждениям перевести дополнительные параллели классов для учёбы в первую смену», — в заключение добавила чиновница.
Тем временем, Ирина Голубева сообщает, что в Таганроге до сих пор практически в каждом районе сохраняется дефицит мест для учащихся.
Ранее стало известно, в каком районе Ростова и когда построят новую большую школу на 1,2 тысячи учеников.