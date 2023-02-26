Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Последний день недели принесет в Ростов обильные осадки в виде дождей. Небо будет облачным. Ветер усилит скорость до 20 километров в час. Вместе с тем термометры будут показывать плюсовые значения. Днем температура воздуха составит +17 градусов, а вечером — +6.
В начале следующей недели теплая, но пасмурная погода сохранятся. Дожди вероятны до среды, 1 марта. Ветер утихнет до 11 километров в час. Воздух прогреется днем до +18 градусов, а ночью — +8.
Напомним, осадки 26 февраля пройдут не только в Ростове, но и в других районах области.
Ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Ростове-на-Дону в марте.