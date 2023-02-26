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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Ливень и ураганный ветер накроют Ростов-на-Дону 26 февраля

26 февраля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Дождь и усиление ветра прогнозируются в Ростове 26 февраля, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

Последний день недели принесет в Ростов обильные осадки в виде дождей. Небо будет облачным. Ветер усилит скорость до 20 километров в час. Вместе с тем термометры будут показывать плюсовые значения. Днем температура воздуха составит +17 градусов, а вечером — +6.

Синоптики прогнозируют снег, дожди и потепление до +9 градусов на Масленицу в Ростове
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В начале следующей недели теплая, но пасмурная погода сохранятся. Дожди вероятны до среды, 1 марта. Ветер утихнет до 11 километров в час. Воздух прогреется днем до +18 градусов, а ночью — +8.

Напомним, осадки 26 февраля пройдут не только в Ростове, но и в других районах области.

Ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Ростове-на-Дону в марте.

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