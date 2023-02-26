Последний день недели принесет в Ростов обильные осадки в виде дождей. Небо будет облачным. Ветер усилит скорость до 20 километров в час. Вместе с тем термометры будут показывать плюсовые значения. Днем температура воздуха составит +17 градусов, а вечером — +6.