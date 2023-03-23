Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Депутат от КПРФ Игорь Сенин на заседании комиссии по ЖКХ гордумы Таганрога поднял вопрос об отставке сити-менеджера Михаила Солоницина. Другие члены комиссии инициативу поддержали. Председатель комиссии, депутат «Справедливой России» Лариса Овсиенко инициативу поддержала. Кроме нее, «за» проголосовали еще три депутата, двое воздержались, «против» высказался один.
Вопрос об отставке Солоницина должны детально обсудить на следующем заседании комиссии. Если и там большинство выскажется «за» его увольнение, инициативу рассмотрит гордума.
«Просим юротдел гордумы проработать этот вопрос с дальнейшим, допустим, лишением главы полномочий, — приводит слова Ларисы Овисенко 161.ру, — мной направлено письмо, чтобы проработать решение гордумы об оценке деятельности главы администрации Таганрога».
Компетентность Михаила Солоницина как сити-менеджера Таганрога не первый раз ставится под вопрос. В конце февраля жительница города написала петицию к Владимиру Путину с просьбой спасти Таганрог от коррупции и разрухи. В числе прочего она указывала на халатное отношение администрации к разрушенным дорогам, неработающему освещению, обветшанию теплотрасс и трубопроводов.
Вопросы к таганрогской мэрии были и у региональных властей. Ее отчитывали за провал работы с компанией «Синара», нерасторопность в проекте ремонта городского пляжа и набережной.