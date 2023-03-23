Компетентность Михаила Солоницина как сити-менеджера Таганрога не первый раз ставится под вопрос. В конце февраля жительница города написала петицию к Владимиру Путину с просьбой спасти Таганрог от коррупции и разрухи. В числе прочего она указывала на халатное отношение администрации к разрушенным дорогам, неработающему освещению, обветшанию теплотрасс и трубопроводов.