rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Ростове ожидается облачная погода с прояснениями в воскресенье

2 апреля 2023, 07:15
Фото: 1MI
В Ростове ожидается облачная погода с прояснениями в воскресенье

Жителей в Ростове-на-Дону в воскресенье ждет облачная с прояснениями погода

В Ростове-на-Дону 2 апреля будет наблюдаться в основном облачная погода с прояснениями, сообщают метеорологи.

В донской столице в первое воскресенье апреля будет дуть юго-восточный ветер. Его скорость составит около 5 метров в секунду.

Воздух прогреется до плюс 15 градусов в дневные часы. А вот вечером будет еще прохладно - всего плюс 10-12 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины
Узнать подробнее

В ночь на понедельник в Ростове температура воздуха составит плюс 8-11 градусов. Ветер стихнет до 3 метров в секунду.

Напомним, синоптики прогнозируют дожди в апреле в Ростове. При этом потеплеет до плюс 22 градусов.

Читайте также:
Синоптик рассказала, когда тепло вернется в Ростовскую область
Читайте также:
Синоптик Назарова предупредила ростовчан о заморозках в апреле
Читайте также:
Синоптик Вильфанд заявил о месячной норме осадков, выпавшей в Ростовской области
#Городская среда#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Сегодня, 05:25
«По дому волна прошла, хорошо шарахнуло»: жители Ростова сообщили о мощном хлопке
Сегодня, 06:11
Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области
Сегодня, 06:45
Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
Вчера, 13:43
Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году
Сегодня, 07:44
Сити-менеджер Ростова Логвиненко раскритиковал итоги работы главы управления торговли
Вчера, 10:53