В Ростове ожидается облачная погода с прояснениями в воскресенье

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В донской столице в первое воскресенье апреля будет дуть юго-восточный ветер. Его скорость составит около 5 метров в секунду.
Воздух прогреется до плюс 15 градусов в дневные часы. А вот вечером будет еще прохладно - всего плюс 10-12 градусов. Осадков в этот день не ожидается.
В ночь на понедельник в Ростове температура воздуха составит плюс 8-11 градусов. Ветер стихнет до 3 метров в секунду.
Напомним, синоптики прогнозируют дожди в апреле в Ростове. При этом потеплеет до плюс 22 градусов.