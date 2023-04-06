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До 12 июня полностью откроют движение по обходу Аксая в Ростовской области

6 апреля 2023, 09:28
Фото: donland.ru
До 12 июня полностью откроют движение по обходу Аксая в Ростовской области
К началу лета движение по обходу Аксая будет полностью открыто, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Василий Голубев выступил с отчетом об итогах работы правительства Ростовской области в 2022 году. Затронул губернатор и тему транспортного строительства. Он заявил, что движение по обходу Аксая под Ростовом будет полностью открыто до 12 июня этого года.

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Голубев добавил, что в мае он вместе с руководством «Автодора» проведет контрольный объезд.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что автодорожное кольцо вокруг Азовского моря достроят в 2024 году. Обход Аксая является одной из составных частей кольца.

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