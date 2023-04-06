Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Василий Голубев выступил с отчетом об итогах работы правительства Ростовской области в 2022 году. Затронул губернатор и тему транспортного строительства. Он заявил, что движение по обходу Аксая под Ростовом будет полностью открыто до 12 июня этого года.
Голубев добавил, что в мае он вместе с руководством «Автодора» проведет контрольный объезд.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что автодорожное кольцо вокруг Азовского моря достроят в 2024 году. Обход Аксая является одной из составных частей кольца.