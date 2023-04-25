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Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах

25 апреля 2023, 11:30
Фото: 1MI
Власти признали недовыпуск автобусов на маршруты в Ростове
Все перевозчики в Ростове пойманы на недовыпуске автобусов на маршруты, заявил замглавы администрации города по транспорту Дмитрий Симков.

Заместитель главы администрации Ростова Дмитрий Симков заявил, что все перевозчики города, в том числе муниципальные, пойманы не недовыпуске автобусов на маршруты. Выяснить это удалось благодаря системе ГЛОНАСС. Выпуск сейчас составляет примерно 65-75%.

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Чиновник смог найти в этом и положительные моменты. Например, в прошлом году показатель выпуска автобусов был еще ниже — 45-50%.

Между тем ранее урбанист Артемий Зайцев заявил, что ростовчане пересядут на личные машины из-за проблем с автобусами. По его оценкам, на маршруты не выходят от 50% до 80% автобусов.

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