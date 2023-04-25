Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Заместитель главы администрации Ростова Дмитрий Симков заявил, что все перевозчики города, в том числе муниципальные, пойманы не недовыпуске автобусов на маршруты. Выяснить это удалось благодаря системе ГЛОНАСС. Выпуск сейчас составляет примерно 65-75%.
Чиновник смог найти в этом и положительные моменты. Например, в прошлом году показатель выпуска автобусов был еще ниже — 45-50%.
Между тем ранее урбанист Артемий Зайцев заявил, что ростовчане пересядут на личные машины из-за проблем с автобусами. По его оценкам, на маршруты не выходят от 50% до 80% автобусов.