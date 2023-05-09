Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил местных жителей с 78-й годовщиной Великой победы. Глава региона заявил, что праздник 9 Мая — это память о родственниках, которые в ожесточенных битвах отстоял наше право на свободную жизнь и освободили мир от фашизма.
Голубев призвал помнить о подвиге предков и передавать память и знания о нем из поколения в поколение.
«С Днём Великой Победы вас, уважаемые земляки!», — заключил он.
Напомним, в Ростове уже прошел парад Победы. Чем он запомнился, подробно рассказала RostovGazeta в своем материале.