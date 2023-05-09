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Губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с 78-летием Победы

9 мая 2023, 09:13
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Губернатор поздравил жителей Ростовской области с Днем Победы
Губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с 78-летием победы над фашистскими захватчиками, праздничное сообщение глава региона разместил в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил местных жителей с 78-й годовщиной Великой победы. Глава региона заявил, что праздник 9 Мая — это память о родственниках, которые в ожесточенных битвах отстоял наше право на свободную жизнь и освободили мир от фашизма.

Голубев призвал помнить о подвиге предков и передавать память и знания о нем из поколения в поколение.

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«С Днём Великой Победы вас, уважаемые земляки!», — заключил он.

Напомним, в Ростове уже прошел парад Победы. Чем он запомнился, подробно рассказала RostovGazeta в своем материале.

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