Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил местных жителей с 78-й годовщиной Великой победы. Глава региона заявил, что праздник 9 Мая — это память о родственниках, которые в ожесточенных битвах отстоял наше право на свободную жизнь и освободили мир от фашизма.