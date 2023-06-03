В Ростовской области мужчина заколол знакомого и спрятал его тело в колодце

Следователи представили версию, согласно которой в прошлом месяце подозреваемый был у себя дома в Белой Калитве на улице 8-й Линии вместе со знакомым. Мужчины выпивали, когда началась ссора. Неизвестно, что именно стало причиной конфликта, но спустя несколько ударов ножом по голове и шее 49-летний знакомый подозреваемого скончался.