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В Ростовской области мужчина заколол знакомого и спрятал его тело в колодце

3 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчина заколол знакомого и спрятал его тело в колодце
В Ростовской области под стражу поместили подозреваемого по делу об убийстве, подробностями поделились в СУ СК РФ региона.

Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего дончанина, подозреваемого в убийстве.

Следователи представили версию, согласно которой в прошлом месяце подозреваемый был у себя дома в Белой Калитве на улице 8-й Линии вместе со знакомым. Мужчины выпивали, когда началась ссора. Неизвестно, что именно стало причиной конфликта, но спустя несколько ударов ножом по голове и шее 49-летний знакомый подозреваемого скончался.

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«С целью скрыть совершенное преступление, обвиняемый спрятал тело мужчины в колодце, расположенном на территории домовладения», — добавили в пресс-службе, уточнив, что в настоящий момент фигурант дело полностью признал свою вину в убийстве.

Дончанин будет заключен под стражу на время проведения необходимых следственных мероприятий, а правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове мужчина убил родного брата в ходе пьяного конфликта.

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