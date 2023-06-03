В Ростовской области мужчина заколол знакомого и спрятал его тело в колодце

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего дончанина, подозреваемого в убийстве.
Следователи представили версию, согласно которой в прошлом месяце подозреваемый был у себя дома в Белой Калитве на улице 8-й Линии вместе со знакомым. Мужчины выпивали, когда началась ссора. Неизвестно, что именно стало причиной конфликта, но спустя несколько ударов ножом по голове и шее 49-летний знакомый подозреваемого скончался.
«С целью скрыть совершенное преступление, обвиняемый спрятал тело мужчины в колодце, расположенном на территории домовладения», — добавили в пресс-службе, уточнив, что в настоящий момент фигурант дело полностью признал свою вину в убийстве.
Дончанин будет заключен под стражу на время проведения необходимых следственных мероприятий, а правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове мужчина убил родного брата в ходе пьяного конфликта.