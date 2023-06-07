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В Ростове зарплата ректора ЮФУ Ирины Шевченко оказалась ниже, чем у ее подчиненных

7 июня 2023, 08:09
Фото: ЮФУ/CC BY-SA 4.0
В Ростове зарплата ректора ЮФУ оказалась ниже, чем у ее подчиненных
В Ростове зарплата ректора ЮФУ Инны Шевченко оказалась ниже зарплат ее подчиненных, сведения об этом опубликовали на портале вуза.

Согласно данным отчета за 2022 год, ректор ЮФУ Инна Шевченко в прошлом году в среднем зарабатывала по 457,8 тысячи рублей ежемесячно. Однако ежемесячный доход ее подчиненного Анатолия Метелицы был в среднем на девять тысяч рублей больше и составлял 466,6 тысячи рублей.

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Диаметрально противоположная ситуация сложилась в РИНХ, где зарплата ректора Елены Макаренко составляла 409,1 тысячи рублей, в то время как уровень зарплат ее подчиненных колебался от 183,5 до 395,4 тысячи рублей.

Данные о среднемесячных заработках руководителей в РостГМУ пока опубликованы не были, информация будет обновляться.

Ранее Минздрав рассказал, сколько получают главврачи поликлиник Ростова.

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