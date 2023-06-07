В Ростове зарплата ректора ЮФУ Ирины Шевченко оказалась ниже, чем у ее подчиненных

Согласно данным отчета за 2022 год, ректор ЮФУ Инна Шевченко в прошлом году в среднем зарабатывала по 457,8 тысячи рублей ежемесячно. Однако ежемесячный доход ее подчиненного Анатолия Метелицы был в среднем на девять тысяч рублей больше и составлял 466,6 тысячи рублей.