«Когда зоозащитники говорят о том, что если уничтожить бродячих собак, то придут крысы — зоозащитники лукавят. Уничтожить безнадзорных животных полностью невозможно. Все-равно популяция будет, — убежден зоолог. — Конечно же, гораздо прагматичнее вылавливать бродячих животных и применять эвтаназию, как это было в годы СССР. Но современный поход с позиции биоэтики находится в противоречии с таким механизмом. Поэтому говорить о том, как сделать правильно — сложно. Это повод для длительной дискуссии».