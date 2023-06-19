Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Напомним, что в парке Революции в Ростове свора бездомных собак напала на школьницу. Ребенку удалось отбиться и убежать. RostovGazeta сообщала, что в парке пребывают бродячие собаки — большие и агрессивные, которые атакуют людей. А в некоторых уголках парка, где находятся развлекательные комплексы и аттракционы для детей, царит полная темнота.
«Популяцию бродячих животных подпитывают собаки, выброшенные людьми. Как оказалось, существующая программа по обращению с безнадзорными животными не особо работает», — отмечает Алексей Тихонов.
Зоолог разъясняет, что влияние стерилизации на поведение собак — вопрос спорный. После того, как у животного прошел процесс полового созревания и сформировался характер, стерилизация на него уже никак не повлияет. Если собака была агрессивной, то такой она и останется.
«К тому же в плане эпидемиологии бродячие собаки представляют собой бомбу замедленного действия. Это же резерват очаговых заболеваний. Например, опасного для людей бешенства», — подчеркивает собеседник.
Эксперт уверен, что с точки зрения зоологии, над численностью бродячих животных требуется жесткий контроль.
«Когда зоозащитники говорят о том, что если уничтожить бродячих собак, то придут крысы — зоозащитники лукавят. Уничтожить безнадзорных животных полностью невозможно. Все-равно популяция будет, — убежден зоолог. — Конечно же, гораздо прагматичнее вылавливать бродячих животных и применять эвтаназию, как это было в годы СССР. Но современный поход с позиции биоэтики находится в противоречии с таким механизмом. Поэтому говорить о том, как сделать правильно — сложно. Это повод для длительной дискуссии».
Ранее RostovGazeta выясняла, почему программа по обращению с безнадзорными животными не работает в Ростовской области.