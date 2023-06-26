В Ростове ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на выходных

Согласно ориентировке для волонтеров и участников поисков, рост мальчика составляет 1,45 метра, сам ребенок худощавого телосложения, у него русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения мальчик был одет в черную футболку с красно-синими шортами и белыми кроссовками.