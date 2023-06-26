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В Ростове ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на выходных

26 июня 2023, 06:17
Фото: 1MI
В Ростове ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на выходных
В Ростове объявили о поисках 11-летнего местного жителя Давида Ч., который пропал днем 25 июня, сообщение опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области.

В понедельник, 26 июня, поисковики объявили о поисках 11-летнего ростовчанина Давида Ч., пропавшего днем раньше.

Согласно ориентировке для волонтеров и участников поисков, рост мальчика составляет 1,45 метра, сам ребенок худощавого телосложения, у него русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения мальчик был одет в черную футболку с красно-синими шортами и белыми кроссовками.

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Если кто-то обладает информацией о том, где находится ребенок, поисковики просят обращаться на горячую линию по номеру 8(8000700-54-52, 112 или звонить инфоргу Татьяне по телефону 8(952)588-77-00.

Ранее в Ростовской области начали искать Дмитрия Ли, пропавшего при загадочных обстоятельствах.

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