В Ростове ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на выходных

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
В понедельник, 26 июня, поисковики объявили о поисках 11-летнего ростовчанина Давида Ч., пропавшего днем раньше.
Согласно ориентировке для волонтеров и участников поисков, рост мальчика составляет 1,45 метра, сам ребенок худощавого телосложения, у него русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения мальчик был одет в черную футболку с красно-синими шортами и белыми кроссовками.
Если кто-то обладает информацией о том, где находится ребенок, поисковики просят обращаться на горячую линию по номеру 8(8000700-54-52, 112 или звонить инфоргу Татьяне по телефону 8(952)588-77-00.
Ранее в Ростовской области начали искать Дмитрия Ли, пропавшего при загадочных обстоятельствах.