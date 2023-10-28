Дожди начнут заливать Ростов-на-Дону в начале ноября

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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В субботу, 28 октября, будет облачно, а температура составит 21 градус. В воскресенье похолодает до 16 градусов.
В понедельник должна быть ясная погода с температурой 18 градусов. Во вторник она опустится до 13 градусов, в среду до 15 градусов.
В четверг, 2 ноября, начнутся дожди, которые продолжатся и в пятницу. Средняя температура воздуха составит 13 градусов.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре. С материалом можно ознакомиться по ссылке.