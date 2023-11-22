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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

Стало известно, как подорожает проезд для льготников в Ростове

Стало известно, как изменится стоимость проезда для льготников в Ростове

22 ноября 2023, 09:09
Фото: rostov-gorod.ru
Стало известно, как подорожает проезд для льготников в Ростове
В Ростове цены на проезд в общественном транспорте для льготников увеличатся примерно на 20%, сведения об этом появились на портале администрации.

Напомним, 22 ноября власти Ростова подтвердили, что уже через два дня тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут до 39 рублей. В зависимости от способа оплаты и вида транспорта цены на поездки составят от 34 до 39 рублей.

При этом власти объявили, что сохранят скидку 50% для льготных категорий граждан, благодаря чему для них цены на проезд составят от 17 до 19 рублей 50 копеек.

Стало известно, как подорожает проезд в Ростове-на-Дону
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Прирост стоимости проезда составит 21,4% в случае электротранспорта из-за повышения цены с 14 до 17 рублей и 21,8% в случае проезда на автобусах. Для льготных категорий граждан цены увеличатся с 16 до 19 рублей 50 копеек.

Ранее в Ростове назвали самые загруженные остановки.

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