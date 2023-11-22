Стало известно, как изменится стоимость проезда для льготников в Ростове

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Напомним, 22 ноября власти Ростова подтвердили, что уже через два дня тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут до 39 рублей. В зависимости от способа оплаты и вида транспорта цены на поездки составят от 34 до 39 рублей.
При этом власти объявили, что сохранят скидку 50% для льготных категорий граждан, благодаря чему для них цены на проезд составят от 17 до 19 рублей 50 копеек.
Прирост стоимости проезда составит 21,4% в случае электротранспорта из-за повышения цены с 14 до 17 рублей и 21,8% в случае проезда на автобусах. Для льготных категорий граждан цены увеличатся с 16 до 19 рублей 50 копеек.
Ранее в Ростове назвали самые загруженные остановки.