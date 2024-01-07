Ростовчане заявили о загоревшемся здании цирка 7 января

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
По их словам, сейчас вырывается дым из нескольких окон здания на улице Максима Горького. На место происшествия прибыли пожарные.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пока других подробностей о происшествии нет.
«Надеюсь, без пострадавших», — пишут ростовчане в комментариях.
«Из военведа помчались машины пожарные», — заявили горожане.
Ранее стало известно, что больше 100 происшествий зафиксировано в Ростовской области за первые дни каникул. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Напомним, что донской регион занял восьмое место в рейтинге тревожных субъектов РФ.