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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Ростовчане заявили о загоревшемся здании цирка 7 января

Ростовчане заявили о загоревшемся здании цирка 7 января

7 января 2024, 14:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 7 января, начался пожар в здании местного цирка, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, сейчас вырывается дым из нескольких окон здания на улице Максима Горького. На место происшествия прибыли пожарные.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пока других подробностей о происшествии нет.

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«Надеюсь, без пострадавших», — пишут ростовчане в комментариях.

«Из военведа помчались машины пожарные», — заявили горожане.

Ранее стало известно, что больше 100 происшествий зафиксировано в Ростовской области за первые дни каникул. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Напомним, что донской регион занял восьмое место в рейтинге тревожных субъектов РФ.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Цирк#Ростов#Происшествия
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