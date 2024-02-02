Ростовское отделение партии «Яблоко» обвинили в поддержке экстремистов

Обозреватели раскритиковали ростовское отделение партии «Яблоко». Они вспомнили, что раньше партия входила в число так называемой системной оппозиции. Сейчас она под влиянием множества факторов ослабла. В частности, по информации СМИ, даная партия может контактировать с представителями экстремистских организаций. В публикации перечислены многие активисты, которые в данный момент уехали за границу из Ростовской области по политическим мотивам и занимаются там антироссийской деятельностью.