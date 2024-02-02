Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Обозреватели раскритиковали ростовское отделение партии «Яблоко». Они вспомнили, что раньше партия входила в число так называемой системной оппозиции. Сейчас она под влиянием множества факторов ослабла. В частности, по информации СМИ, даная партия может контактировать с представителями экстремистских организаций. В публикации перечислены многие активисты, которые в данный момент уехали за границу из Ростовской области по политическим мотивам и занимаются там антироссийской деятельностью.
Политический эксперт Вадим Манукян заявил журналистам, что ростовское «Яблоко» за последние годы претерпело ряд изменений, не всех из них были положительными.
«Давно наблюдаю за трансформацией „Яблока“, и у меня она вызывает только недоумение. […] В ростовском региональном отделении затесались какие-то странные персонажи. Также вызывают вопросы и их контакты с беглыми, которые занесены в ростовскую картотеку национал-предателей», — полагает он.
Ранее ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта.