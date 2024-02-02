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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Ростовское отделение партии «Яблоко» может дискредитировать себя сотрудничеством с экстремистами

Ростовское отделение партии «Яблоко» обвинили в поддержке экстремистов

2 февраля 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
Ростовское отделение партии «Яблоко» может дискредитировать себя сотрудничеством с экстремистами
Ростовское отделение партии «Яблоко» могло дискредитировать себя сотрудничеством с экстремистами, пишет «Южная служба новостей».

Обозреватели раскритиковали ростовское отделение партии «Яблоко». Они вспомнили, что раньше партия входила в число так называемой системной оппозиции. Сейчас она под влиянием множества факторов ослабла. В частности, по информации СМИ, даная партия может контактировать с представителями экстремистских организаций. В публикации перечислены многие активисты, которые в данный момент уехали за границу из Ростовской области по политическим мотивам и занимаются там антироссийской деятельностью.

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Политический эксперт Вадим Манукян заявил журналистам, что ростовское «Яблоко» за последние годы претерпело ряд изменений, не всех из них были положительными.

«Давно наблюдаю за трансформацией „Яблока“, и у меня она вызывает только недоумение. […] В ростовском региональном отделении затесались какие-то странные персонажи. Также вызывают вопросы и их контакты с беглыми, которые занесены в ростовскую картотеку национал-предателей», — полагает он.

Ранее ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта.

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