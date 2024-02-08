Украинку осудили в Ростове за передачу данных о расположении ПВО

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Женщина приехала в Россию и по телефону связалась с сотрудницей ВСУ, после чего пообещала передавать информацию. Речь шла о расположении воинских подразделений и маршрутах передвижения армии.
Кроме того, обвиняемая передавала сведения о местах расположения средств ПВО и расположения техники. Когда это вскрылось, то возбудили уголовное дело и сейчас огласили приговор.
Украинка признала вину, а Ростовский областной суд приговорил ее к 10 годам заключения. Этот срок она проведет в колонии общего режима.
Ранее жительницу Ростовской области поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ. Материал на эту тему читайте по ссылке.