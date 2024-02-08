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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Украинку осудили в Ростове за передачу данных о расположении ПВО

Украинку осудили в Ростове за передачу данных о расположении ПВО

8 февраля 2024, 15:31
Фото: mil.ru
Украинку осудили в Ростове за передачу данных о расположении ПВО
В Ростовской области огласили приговор гражданке Украины, которая собирала информацию о расположении систем ПВО, сообщили в региональном УФСБ.

Женщина приехала в Россию и по телефону связалась с сотрудницей ВСУ, после чего пообещала передавать информацию. Речь шла о расположении воинских подразделений и маршрутах передвижения армии.

Кроме того, обвиняемая передавала сведения о местах расположения средств ПВО и расположения техники. Когда это вскрылось, то возбудили уголовное дело и сейчас огласили приговор.

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Украинка признала вину, а Ростовский областной суд приговорил ее к 10 годам заключения. Этот срок она проведет в колонии общего режима.

Ранее жительницу Ростовской области поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#ПВО#Украина#Уголовное дело#Происшествия
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