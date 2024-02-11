Помощники по работе с верующими появятся в СИЗО Ростовской области

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
ФСИН получит возможность заключать соглашения о взаимодействии с религиозными организациями. Инициатива сейчас обсуждается депутатами.
Предполагается, что священнослужители будут приходить в СИЗО по заявлению арестанта и с согласия руководства. При этом вмешиваться в процессуальные вопросы священники не смогут.
Власти считают, что религиозное участие поможет задержанным стать на путь закона и получить психологическую и духовную помощь.
Ввести же должность помощника по работе с верующими попросили сами представители религиозных общин.
Ранее сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу.