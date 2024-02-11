rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Должность помощника начальника по работе с верующими введут в СИЗО Ростовской области

Помощники по работе с верующими появятся в СИЗО Ростовской области

11 февраля 2024, 14:52
Фото: 1MI
Должность помощника начальника по работе с верующими введут в СИЗО Ростовской области
Должность помощника начальника по работе с верующими введут в СИЗО Ростовской области и других регионов, пишут «Новые известия».

ФСИН получит возможность заключать соглашения о взаимодействии с религиозными организациями. Инициатива сейчас обсуждается депутатами.

«Мобильную» обувь попытались передать в СИЗО Ростова
Узнать подробнее

Предполагается, что священнослужители будут приходить в СИЗО по заявлению арестанта и с согласия руководства. При этом вмешиваться в процессуальные вопросы священники не смогут.

Власти считают, что религиозное участие поможет задержанным стать на путь закона и получить психологическую и духовную помощь.

Ввести же должность помощника по работе с верующими попросили сами представители религиозных общин.

Ранее сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу.

Читайте также:
Шоколад со смартфоном пытались передать в СИЗО в Ростовской областиСотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбуС добавками: наркотики хотели передать в СИЗО Ростова в пюре быстрого приготовления
#Общество#Россия#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СИЗО
Подпишитесь
Поджидал у подъезда: в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек
Сегодня, 06:15
Более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света
Сегодня, 05:29
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину
Вчера, 05:48
Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 12 и по 18 февраля
Вчера, 05:25
Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля
Вчера, 04:50
Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло
9 февраля, 18:04