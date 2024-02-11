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Рыбное пастбище изъяли по суду у агрофирмы в Ростовской области

Рыбное пастбище изъяли по суду у агрофирмы в Ростовской области

11 февраля 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney
Рыбное пастбище изъяли по суду у агрофирмы в Ростовской области
Рыбоводные участок запретили арендовать компании «Агропромхолдинг Интеко» в Ростовской области, сообщили в арбитражном суде.

Росрыболовство выиграло суд у ООО «Агропромхолдинг Интеко». Ведомство требовало запретить компании арендовать рыбоводный участок в Ростовской области.

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Дело в том, что еще семь лет назад Росрыболовство заключило с агрофирмой контракт на пользование рыбным пастбищем. Согласно договору, компания обязывалась выращивать там ежегодно от двух до пяти тонн рыбы. Однако сделать этого не смогла — по крайней мере Росрыболовство не получало сведений об этом.

Поэтому ведомство решило разорвать контракт через суд. Арбитраж встал на сторону истца и аннулировал договор.

Ранее узбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга.

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