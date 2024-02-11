Рыбное пастбище изъяли по суду у агрофирмы в Ростовской области

Дело в том, что еще семь лет назад Росрыболовство заключило с агрофирмой контракт на пользование рыбным пастбищем. Согласно договору, компания обязывалась выращивать там ежегодно от двух до пяти тонн рыбы. Однако сделать этого не смогла — по крайней мере Росрыболовство не получало сведений об этом.