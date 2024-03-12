rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Ростовчанам рассказали, какой гараж лучше покупать

Ростовчанам рассказали, какой гараж лучше покупать

12 марта 2024, 17:33
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, опубликовано большое число объявлений по продаже гаражей. Как сделать правильный выбор и на что обратить внимание, сообщает Newia.

Выбор гаража включает в себя ряд ключевых моментов, которые необходимо учитывать.

Важно помнить, что металлические конструкции не всегда являются наилучшим вариантом, и если это возможно, предпочтительнее выбрать кирпичный гараж.

Также следует учитывать его местоположение. Оцените его расположение — в частных дворах или в гаражном кооперативе, но предпочтительнее последний вариант, так как они обычно оснащены системами охраны, что обеспечивает дополнительную безопасность от несанкционированного доступа.

Проезд, мультики и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в феврале
Узнать подробнее

Важно понять удобство въезда и будет ли хватать места для маневра, а также нормального заезда без необходимости делать много разворотов.

Убедитесь, что ворота открываются и закрываются легко, без скрипа и лишних усилий. Важно, чтобы замки на воротах были надежны и функционировали исправно.

Ранее стало известно, что Ростов-на-Дону попал в пятерку городов с самыми подорожавшими новостройками.

Читайте также:
Жительница Ростовской области нашла своего мужа застреленным в гаражеЮрист рассказал, как оформить в собственность незарегистрированную дачу и гаражЖитель в Ростове-на-Дону сжег гараж с находившимся внутри людьми
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Гараж#Ростов#Выбор#Металлический гараж#Кирпичный гараж
Подпишитесь
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
Сегодня, 15:07
В ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину
Сегодня, 12:19
Политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге
Сегодня, 12:42
В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников
Сегодня, 13:23
Без глютена и жира на бедрах: три рецепта вкуснейших блинов из альтернативной муки
Сегодня, 13:28
Донские крупы в шоурумах Дубая: как господдержка помогает развивать экспортный бизнес
Сегодня, 08:05